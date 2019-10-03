Новое здание загса планируют построить в Бресте

3 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте планируют возвести новое здание загса, под строительство определен участок на улице Ленина в районе Городского сада. Об этом сегодня сообщил журналистами председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам мэра, под строительство определен участок на улице Ленина в районе Городского сада. Сейчас проект находится в стадии обоснования инвестиций. Его главный архитектор Алексей Андреюк пояснил, что помимо загса в трехэтажном здании будет размещаться городской архив. "Вижу проект в интересной трактовке. В загсе регистрируют отношения, а городской архив хранит судьбы жителей. Сквозь энергию памяти прошлого, историю Бреста мне хочется показать рождение молодой семьи - настоящего города. В светлом пространстве пара по лестнице будет подниматься к новой жизни. Пытаюсь выразить все это в архитектурной форме", - сказал Алексей Андреюк. По задумке, на набережную реки Мухавец будет обращен главный вход здания. Его планируется выполнить в светлых тонах, с колоннами.

Торжественные регистрации браков в Бресте сейчас проводят в нескольких местах: в здании на набережной Франциска Скорины и зале торжественных событий, размещенном в администрации Московского района. "Новое здание будет просторным и вместительным. Там предусмотрены три зала для регистрации браков, еще несколько для регистрации новорожденных, проведения юбилейных торжеств", - отметила начальник отдела ЗАГС горисполкома Татьяна Семенюк.

В областном центре ежегодно около 2 тыс. пар узаконивают свои отношения. В частности, в январе-сентябре текущего года оформлено 1627 браков (почти на 100 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го). Средний возраст вступления в брак у женщин приблизился к 28 годам, у мужчин - к 30. Также за девять месяцев в Бресте зарегистрировано 2985 новорожденных.-0-