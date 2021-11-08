Новое здание загса в Молодечно начнут возводить в 2022 году

8 ноября, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно в 2022 году начнут возводить новое здание загса. Об этом сегодня журналистам рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время открытия в городе детского-сада - начальной школы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально за год построили в Молодечно большой детский сад - начальную школу. Комплекс разместился в микрорайоне, который начали возводить в 2012 году. Теперь родители могут не беспокоиться за детей, ведь они будут учиться рядом с домом, - рассказал Александр Турчин. - Молодечно - прекрасный город, в который мы продолжим вкладывать средства. В частности, ремонтируем учреждение здравоохранения, вкладывая туда не один миллион рублей, завершим в этом году реконструкцию библиотеки, а в следующем начнем строить здание загса", - рассказал Александр Турчин.

Общественное обсуждение строительства загса прошло в 2019 году. Сейчас объект размещается в пристроенном к жилому дому помещении на ул.Громадовской.-0-