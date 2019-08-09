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Нового гендиректора БМЗ представил коллективу министр промышленности

Регионы 09.08.2019 | 14:56

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" нового генерального директора Дмитрия Корчика, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В обращении к металлургам Павел Утюпин подчеркнул, что эффективность работы БМЗ напрямую зависит от результативности внешнеэкономической деятельности. В частности, насколько правильно расставлены приоритеты в определении линейки выпускаемой продукции и рынков сбыта. "Белорусский металлургический завод провел масштабную модернизацию, которая позволила предприятию нарастить производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Это было верное решение, сейчас на нее и нужно делать акцент, правильно формируя направления экспорта. Необходимо грамотно развивать внешнеэкономический вектор. Большой опыт именно в этой сфере есть у Дмитрия Корчика, что и стало одним из определяющих факторов при его назначении на должность", - уточнил министр.

Новый генеральный директор БМЗ имеет богатый опыт работы в структуре Министерства промышленности. Свой трудовой путь начинал учеником токаря на заводе "Интеграл", работал на различных должностях на Заводе полупроводниковых приборов имени Ф.Э. Дзержинского НПО "Интеграл". С 2002 по 2012 год трудился в центральном аппарате Министерства промышленности, где в разное время ему приходилось заниматься вопросами энергоресурсов, внешнеэкономической деятельности, инвестиций. С 2012 года был директором по промышленно-технической политике и развитию ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - УКХ "Автокомпоненты". С марта 2015-го занимал должность заместителя министра промышленности Беларуси.

Глава министерства поздравил нового руководителя БМЗ с назначением и пожелал успехов в работе. К напутствию присоединились также представители областной и районной власти, подчеркнув колоссальную роль предприятия в социально-экономическом развитии Жлобинского района и Гомельской области.

В ответном слове Дмитрий Корчик отметил, что в любой работе самое ценное для него - люди. "На БМЗ есть профессиональный и слаженный коллектив. Я верю, что посредством диалога мы будем принимать решения, которые позволят предприятию идти вперед и развиваться", - резюмировал он.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств, - сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-

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Теги
Гомель, металлургия, Министерство промышленности, предприятие
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