Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области представили активу региона

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области Александра Субботина представили сегодня активу области, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин

По словам заместителя главы Администрации Президента Валерия Бельского, перед Могилевской областью стоят серьезные задачи. "В мире сложилась достаточно сложная и неоднозначная ситуация. В таких условиях перед регионом и всей республикой стоят серьезные задачи, - отметил он. - Ряд предприятий АПК Могилевщины находится на личном контроле Президента и требует особого внимания. Опыт и знания, которые имеются у Александра Субботина, помогут решить вопросы, обеспечить устойчивое развитие каждого производства".

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Александр Субботин

Главная задача - успешное развитие всех сфер жизни области, подчеркнул Александр Субботин. "Перед нами стоит задача по реализации всех поручений Президента. Только совместными усилиями, системными и продуманными действиями можно решить проблемы в регионе и достичь высоких показателей", - отметил помощник Президента.

Александр Субботин был назначен помощником Президента - инспектором по Могилевской области 16 марта.-0-

Фото Олега Фойницкого