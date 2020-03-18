Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области представили активу региона

18 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области Александра Субботина представили сегодня активу области, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам заместителя главы Администрации Президента Валерия Бельского, перед Могилевской областью стоят серьезные задачи. "В мире сложилась достаточно сложная и неоднозначная ситуация. В таких условиях перед регионом и всей республикой стоят серьезные задачи, - отметил он. - Ряд предприятий АПК Могилевщины находится на личном контроле Президента и требует особого внимания. Опыт и знания, которые имеются у Александра Субботина, помогут решить вопросы, обеспечить устойчивое развитие каждого производства".
Главная задача - успешное развитие всех сфер жизни области, подчеркнул Александр Субботин. "Перед нами стоит задача по реализации всех поручений Президента. Только совместными усилиями, системными и продуманными действиями можно решить проблемы в регионе и достичь высоких показателей", - отметил помощник Президента.
Александр Субботин был назначен помощником Президента - инспектором по Могилевской области 16 марта.-0-
Фото Олега Фойницкого