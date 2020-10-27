Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области представили руководству региона

27 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме руководству региона представили нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка, передает корреспондент БЕЛТА.

(слева направо) помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков

Участниками мероприятия стали первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, руководители структурных подразделений облисполкома.

Первый заместитель главы Администрации Президента отметил, что Леонид Мартынюк - человек серьезный, очень подготовленный и обладающий большим багажом знаний в различных направлениях, о чем свидетельствует его биография. Он возглавлял Березовский райисполком. "Этот район добился значительных результатов в социально-экономическом развитии, не раз становился призером различных конкурсов и считался одним из лучших в Брестском районе. Леонид Алексеевич - руководитель, любящий порядок во всем, - сказал Максим Рыженков. - Он грамотный управленец. И надеюсь, что свой потенциал также результативно применит в Могилевской области, максимально задействует имеющиеся знания в развитии региона. Положительным является и то, что Леонид Мартынюк - выходец из другой области. Это поможет по-новому взглянуть на процессы, которые происходят в регионе. Симбиоз имеющихся знаний и новые подходы к выстраиванию политики развития Могилевской области могут дать хороший результат".

Максим Рыженков

Леонид Мартынюк будет осуществлять контроль за ходом выполнения поручений главы государства и реализацией социально-экономической политики, анализировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Он будет вносить предложения по подбору, назначению на должности руководящих работников местных исполнительных и распорядительных органов. "Именно решение кадровых вопросов - одна из главных задач инспектора", - заметил Максим Рыженков.

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц выразил уверенность, что Леонид Мартынюк будет активно работать и внесет значительный вклад в улучшение показателей развития Приднепровского края и роста благосостояния жителей региона.

(слева направо) помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков

Леонид Мартынюк подчеркнул, что успешным руководителя делает команда, с которой он работает. "Я открыт новым идеям и начинаниям. И буду рад плодотворному сотрудничеству, - сказал новый помощник Президента. - Могилевская область динамично развивается в сфере промышленности и сельского хозяйства. Работая вместе с вами, уверен, добьемся еще более значительных результатов на благо края".-0-

Фото Олега Фойницкого