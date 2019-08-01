Нового помощника Президента по Витебской области представили в облисполкоме

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Нового помощника Президента - инспектора по Витебской области Анатолия Линевича представили сегодня в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Мицкевич

Активу региона его представил заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич и отметил большой управленческий опыт и профессионализм Анатолия Линевича. "Он является квалифицированным и опытным аграрием. Возглавлял такие крупные хозяйственные организации, как ОАО "Журавлиное" в Пружанском районе, ОАО "Агрокомбинат "Мачулищи" Минского района. С 2012 по 2016 год занимал различные должности в Пружанском и Дзержинском райисполкомах. С марта 2016 года Анатолий Линевич возглавил Копыльский район, где ему удалось добиться позитивной динамики развития района, повысить уровень социального благополучия населения, - отметил Валерий Мицкевич. - Анатолий Линевич скрупулезный и требовательный руководитель. Он умеет создавать благоприятную рабочую обстановку и управленческому активу региона будет комфортно трудиться над выполнением поставленных при его назначении главой государства приоритетных задач".

Николай Шерстнев и Валерий Мицкевич

Прежде всего это касается развития и оптимизации АПК региона, решение проблем с задержками выплат зарплат работникам трудовых коллективов, выполнений поручений по развитию Оршанского региона. Важным аспектом станет и достойное проведение больших избирательных кампаний в ближайшее время.

"Первоочередной задачей также будет работа с населением, узнать проблемы и нужды жителей Витебской области, помочь их решить и создать комфортные условия для жизни. Предстоит непростая работа, но самое главное это оценка труда человека, достойная заработная плата. Она является индикатором уровня жизни в регионе. Надеюсь, вместе мы достигнем хороших результатов в различных сферах", - обратился Анатолий Линевич к активу области. -0-

Фото Александра Хитрова