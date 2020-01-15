Нового председателя областного объединения профсоюзов избрали в Гродно

15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нового председателя Гродненского областного объединения профсоюзов избрали сегодня на отчетно-выборной конференции в региональном профцентре. Им стал Борис Козелков, сообщила БЕЛТА заведующая пресс-службой объединения Юлия Шевцова.

До настоящего времени Борис Козелков возглавлял Гродненскую областную организацию Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, ранее работал председателем Гродненского горисполкома. Борис Козелков также председатель областной федерации борьбы и городской ассоциации тенниса.

Во время конференции были подведены итоги работы объединения за последние годы. Обсуждались вопросы защиты прав трудящихся, контрактной формы найма, охраны труда, своевременности выплаты заработной платы, работы с молодежью и ветеранами.

"За пятилетний период в регионе было создано около 600 профсоюзных первичных организаций, в основном в частном секторе экономики. Из них 49 - в организациях с численностью работающих свыше 100 человек", - отметила Юлия Шевцова.

Отмечается и хороший результат в правозащитной деятельности. Благодаря профсоюзам восстановлены 39 незаконно уволенных работников, людям возвращено свыше Br2 млн. Правовые инспекторы представляли интересы работников почти в 200 судебных процессах. Важную роль профсоюзы Гродненской области отводят вопросам охраны труда и профилактики производственного травматизма. За пять лет технические инспекторы выявили более 34 тыс. нарушений требований охраны труда, принимали участие в расследовании свыше 600 несчастных случаев, произошедших на производстве.

По итогам конференции были определены и ключевые направления в работе профсоюзов на следующие пять лет. Среди них создание новых профсоюзных организаций, повышение квалификации работников и рост производительности труда, охрана труда, активная работа по соблюдению нововведений Трудового кодекса и изменений в оплате труда работников бюджетной сферы, а также дальнейшее укрепление социального партнерства.

В отчетно-выборной конференции приняли участие председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, руководство Гродненской области.-0-