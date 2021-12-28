Нового резидента зарегистрировали в СЭЗ "Брест"

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В свободной экономической зоне "Брест" зарегистрировали нового резидента, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на СЭЗ.

Резидентом СЭЗ стало ООО "Грин-Гласс". Предприятие представило бизнес-план инвестиционного проекта по модернизации производства стеклоизделий до полного цикла. В это дело инвестор в течение трех лет намерен вложить более 500 тыс. евро. Номенклатура выпускаемой продукции включает листовое обработанное стекло, усиленное (закаленное) и многослойное плоское стекло, стеклянные зеркала, однокамерные и двухкамерные стеклопакеты.

Первый заместитель главы администрации СЭЗ "Брест" Александр Шукайло вручил директору компании Андрею Коробейко свидетельство о регистрации и пожелал успешной реализации инвестпроекта.

В нынешнем году это третья регистрация нового субъекта хозяйствования в свободной экономической зоне. Предприятие стало ее 73 резидентом.-0-

Фото СЭЗ "Брест"