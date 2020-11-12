Новогодние деревья начнут продавать на Комаровском рынке с середины декабря

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавать хвойные деревья к новогодним праздникам начнут на Комаровском рынке с середины декабря. Об этом сообщила журналистам начальник службы организации рыночной торговли ГУП "Минский Комаровский рынок" Анжела Баранович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В преддверии новогодних праздников на рынке начинается торговля соответствующей атрибутикой. Так, на сезонном рынке с 17 ноября стартует продажа новогодних игрушек, иллюминации, различных праздничных композиций, а с середины декабря будет организовано 10 площадок по реализации живых новогодних деревьев из личных подсобных хозяйств и лесничеств, а также из-за рубежа", - рассказала Анжела Баранович.

Сезонная торговля атрибутами новогодних праздников продлится до 31 декабря.-0-