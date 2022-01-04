Новогодние елки из дворов трех районов Минска заберут на переработку 23 и 30 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. СООО "Ремондис Минск" в этом году продолжит традицию сбора и вывоза новогодних елок из обслуживаемого жилфонда, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела продаж и маркетинга компании Александр Логутенок.

Это будет уже третий год, когда жители трех районов - Фрунзенского, Московского и Октябрьского - смогут дать отслужившим свое новогодним деревьям вторую жизнь. Для этого елки нужно оставить на контейнерных площадках либо в местах, определенных администрациями районов.

"Как и в прошлый раз, направим свои мусоровозы для сбора в два последних воскресенья января - 23 и 30-го, - сказал Александр Логутенок. - С каждым разом объемы сбора все больше, наверное, работает информирование через социальные сети, СМИ, администрации районов. Жители уже опробовали, как работает акция, и с большей готовностью участвуют. К тому же это тема экологии, она популярна у населения".

Собранные мусоровозами деревья отсортировываются и отдельным транспортом отправляются на участок по переработке растительных отходов компании. Там из них делают компост и щепу, которые используются на нужды предприятия.

Наличие каких-то посторонних элементов мешает переработке. Поэтому жителей просят оставлять елки, сосны и прочие деревья без мишуры и украшений, не связывать их веревкой, не обматывать скотчем, пленкой. Также, поскольку все больше минчан покупают на праздник не срезанное дерево, а в кадке, такие экземпляры тоже потом идут в отходы - после гуляний к высадке в открытый грунт пригоден совсем небольшой процент деревьев. "Мы их тоже принимаем, но без кадок, горшков и т.д. - как и без елочных украшений. Любые отходы пластика, металла осложняют переработку", - подчеркнул Александр Логутенок.-0-