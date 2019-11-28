Новогодние елки украсят Бобруйск к 1 декабря

28 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Бобруйске идет подготовка к новогодним праздникам. На центральной площади города устанавливают главную елку, дорабатывается программа мероприятий, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Вадим Щербич.

"Подготовка к Новому году в Бобруйске продолжается уже больше недели. Сейчас идет монтаж главной городской елки на площади Ленина, а до 1 декабря новогодние красавицы украсят дворы города", - рассказал Вадим Щербич.

К первому дню зимы Бобруйск сменит свой повседневный вид на праздничный. "Все учреждения торговли, образования, культуры, здравоохранения, спорта и другие к началу зимы должны успеть украсить свои помещения не только внутри, но и снаружи. В магазинах города на прилавки уже начинает поступать новогодняя продукция, чтобы горожане успели подготовиться к праздничным дням без спешки и суматохи", - отметил начальник отдела культуры.

Для жителей города готовят много сюрпризов во время праздников. "Мы проведем традиционные мероприятия, среди которых - новогодний бал для талантливых детей. Концертные и развлекательные выступления у центральной елки рассчитаны не только на детей всех возрастов, но и взрослых. Здесь же будут организованы торговля и точки общественного питания, - поделился Вадим Щербич. - 21 декабря по центральным улицам города пройдет шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Их будут сопровождать сказочные герои".

Приветствовать жителей у главной елки будет живой символ уходящего года. "Эта свинка в прошлом году уже была на центральной площади города. Дети были в восторге. В этот раз она будет дарить хорошее настроение жителям и гостям Бобруйска уже как символ уходящего года. Сейчас мы думаем над тем, как интересно обыграть наступающий год крысы", - рассказал начальник отдела культуры.

Новогодние гуляния в Бобруйске завершатся 7 января.-0-