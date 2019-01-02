Новогодние гулянья прошли более чем на 400 площадках в Минской области

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние праздничные мероприятия прошли на 416 площадках Минской области, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома Александр Гладун.

Наиболее масштабные гулянья состоялись в Борисовском, Молодечненском, Минском, Любанском, Смолевичском районах и Жодино. "Административных правонарушений, преступлений в местах проведения мероприятий не зафиксировано", - отметил Александр Гладун.

Вместе с тем на территории области не обошлось без негативных инцидентов, связанных с пиротехникой. Как сообщалось, из-за неосторожного использования пиротехнических изделий медицинская помощь понадобилась двум детям. В Солигорске 9-летняя девочка вышла на улицу с родителями и получила травму от взрыва петарды, которую запустили неизвестные. Второй случай произошел в Борисове: 12-летний мальчик пострадал при неосторожном обращении с пиротехническим изделием - петарда взорвалась в руке.

Милиция напоминает о мерах безопасности при использовании пиротехники, а также призывает всех быть взаимно вежливыми, проявлять разумную бдительность и при необходимости информировать сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах или обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра.-0-