Новогодние ярмарки пройдут в десяти городах Брестской области

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ярмарки в преддверии Рождества и Нового года развернутся в десяти городах Брестской области, сообщили БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

В Бресте ярмарка открылась в первый день зимы, традиционно развернувшись на улице Гоголя. Она будет работать с 10.00 до 19.00 вплоть до 31 декабря. Покупателям предлагают большой выбор всевозможных тематических сувениров, подарочных наборов, карнавальных костюмов, искусственных елей, новогодних игрушек и других аксессуаров. Еще одна ярмарка в областном центре будет организована с 4 декабря по 19 января на площади Ленина и прилегающей к ней улице Пушкинской.

В Пинске предпраздничную ярмарку планируют провести 19 декабря на площади Ленина, в Столине - 27 декабря и 6 января. В Ганцевичах торговля развернется с 15 декабря на рынке райпо, в Кобрине - с 24 декабря по 6 января в районе мини-рынка на улице Ленина. В Малорите торговать рождественскими и новогодними товарами будут на рынке местного райпо 12, 19, 26, 28, 29, 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января. В Березе для этого отвели площадку у кулинарии "Мясная сказка". Там закупиться к зимним праздникам можно 23, 24, 25, 29, 30 и 31 декабря.

В Дрогичине ярмарка пройдет на улице Ленина и будет работать 24, 28-31 декабря и 4-6 января. В Ляховичах можно приобрести тематические товары с 19 по 31 декабря на предрыночной площади, в Лунинце - также вблизи местного рынка 25, 26, 28, 29, 31 декабря.

С 19 декабря в Брестской области заработают елочные базары.-0-