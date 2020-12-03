Новогодние ярмарки в Минске заработают 18 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние ярмарки в Минске начнут работу 18 декабря. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

На Октябрьской площади ярмарка "Калядны кiрмаш" будет работать по 14 января. В период с 18 по 23 декабря торговля здесь будет вестись с 12.00 до 20.00, с 24 по 30 декабря - с 12.00 до 23.00. В новогоднюю ночь ярмарка будет открыта до 4.00, 2-14 января - с 12.00 до 20.00. На Октябрьской площади представят уже знакомую концепцию рождественской ярмарки с 12 стеклянными торговыми павильонами в виде многогранников, похожих на соты. Свои товары предложат павильоны "Белорусские деликатесы", "Шашлычный дом", "Бульбаш", "Мечта сластены", "Здоровый фастфуд" и другие. Здесь также можно будет приобрести елочные игрушки, праздничные сувениры.

В районе Дворца спорта "Калядны кiрмаш" также будет работать с 18 декабря по 14 января с 14.00 до 23.00 в будние дни и с 12.00 до 23.00 в выходные, в новогоднюю ночь - до 4.00. Торговля здесь развернется в деревянных торговых шале, в которых будет представлен широкий ассортимент новогодних товаров: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Помимо продажи угощений на ярмарках будет организована культурно-развлекательная программа.

На территории ранее пустовавшего завода "Минскдрев" на ул.Кальварийской, 21 откроется модная ярмарка с фуд-кортом кухонь народов мира и развлечениями.-0-