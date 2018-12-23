Новогодние музыкальные шоу пройдут в центре Минска 24 декабря - 5 января

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчан и гостей столицы с 24 декабря по 5 января приглашают на бесплатные новогодние музыкальные шоу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Откроет цикл мероприятий праздничное шествие Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. В 17.00 главный Дед Мороз столицы зажжет огни на новогодней елке и предложит отправиться в новогоднее путешествие "Навстречу чудесам". Можно увидеть огромный новогодний торт, светящееся мороженое и виртуозное танцевальное соло от необычного исполнителя.

Основное действо - мюзикл для всей семьи - состоится на Октябрьской площади в 18.00, где все без исключения смогут попасть на "Новогоднюю планету чудес". Шоу также состоится 25 -30 декабря в 19.30 и 21.30, 31 декабря в 19.30, 1-5 января в 19.30 и 21.30.

Еще одним событием, которое нужно непременно посетить, станет новогоднее представление "Дядюшка БОМ и волшебные часы" в Верхнем городе. Добрый мастер часовых дел поможет не только починить волшебные часы, но и встретить Новый год в кругу настоящих друзей. Спектакль 24 декабря начнется в 20.30, 25 декабря - 5 января в 17.30 и 20.30.-0-