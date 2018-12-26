Новогодние подарки получили пациенты детского отделения РНПЦ психического здоровья

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд в рамках акции "Наши сердца - детям" посетил детское отделение Республиканского научно-практического центра психического здоровья, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора детского фонда Ирина Чернякова.

По ее словам, для детей, которые сейчас проходят лечение в РНПЦ, вместе с волонтерами клуба "Милосердие" Белорусского государственного педагогического университета было подготовлено большое театрализованное представление с интерактивными играми, конкурсами, викторинами. Кроме того, каждый ребенок получил подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки. К слову, учитывая специфику заболевания, ребята к этому празднику готовятся очень серьезно. Они учат много песен, стихов и всегда к Деду Морозу выстраивается огромная очередь", - рассказала Ирина Чернякова.

Завтра Белорусский детский фонд посетит детское травматологическое отделение 6-й Минской городской клинической больницы. "Мы готовим для детей большое вокально-театрализованное представление с участием вокально-театральной студии "Ле-Мари" и волонтерского клуба "Слон" Белорусского государственного университета культуры и искусств. К сожалению, ребята этого отделения не так активны и не смогут принять участие в интерактивных играх и конкурсах. Поэтому для них готовится именно вокальная программа, где они смогут исполнить любимые новогодние песни и, конечно, получить сладкие подарки", - отметила замдиректора.

Как подчеркнула Ирина Чернякова, для детского фонда стало традицией в период новогодних праздников посещать детей, которые встречают праздник в больнице. "Новый год и Рождество - это время волшебства. Конечно, дети ждут чуда, подарков, исполнения желаний. Самое главное, что мы желаем детям, чтобы этот Новый год был первым и последним, когда они встречают этот праздник вне семьи. Хочется, чтобы желания детей исполнялись не только в новогодние праздники, но и на протяжении года", - добавила она.

В этом году Белорусский детский фонд в 28-й раз в рамках республиканской акции "Наши дети" проводит благотворительную акцию "Наши сердца - детям". -0-