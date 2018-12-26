Новогодние подарки вручили в минском доме ребенка №1

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одежду, обувь, игрушки и светящиеся шарики получили в подарок к Новому году воспитанники минского дома ребенка №1 для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Благотворительную акцию провели главное управление юстиции Мингорисполкома и общественное объединение "Сострадание", сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

Гости поздравили малышей с наступающим праздником, а мальчишки и девчонки в красочных костюмах стали участниками утренника.

Такие мероприятия, направленные на поддержку тех, кто нуждается в помощи, стали хорошей традицией для Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома. Они также проводятся в преддверии Дня матери, Дня города, Международного дня защиты детей и др. Ребята из домов-интернатов получают в подарок спортивный инвентарь, канцелярские товары, одежду, детские игрушки, конфеты.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники проходят во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посещают социально значимые объекты и поздравляют детей, дарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание - детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-