Новогодние представления пройдут в Ботаническом саду на зимних каникулах

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние представления, экскурсии и спектакли пройдут в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси с 25 по 29 декабря и с 3 по 5 января. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Вечером 25 декабря взрослых и детей приглашают на красочный спектакль "Назад в Новый год". Сказочные персонажи помогут взрослым зрителям вспомнить детство, перенестись в те годы, когда они так же с родителями встречали новогодние праздники. Детям не дадут скучать Баба Яга, Волк, Медведь и другие волшебные герои. Представление интерактивное: всем гостям предложат исполнить новогодние стихи и песни. Усилит эффект волшебства зимний ландшафт Ботанического сада.

По окончании спектакля для гостей организуют дискотеку со Снегурочкой и встречу с Дедом Морозом. Кульминацией праздника станет пиротехническое шоу "Рождественские огни".

Также во время мероприятия можно будет посетить экспозиционную оранжерею и поучаствовать в мастер-классе "Новогодние игрушки". Будут работать торговые точки, где можно угоститься горячими напитками.

К слову, именно 25 декабря зажгутся праздничные огни на 15-метровом рождественском дереве Ботанического сада, которому более 50 лет.

Кроме того, 25-29 декабря и 3-5 января в 11.00 посетителей сада будут встречать профессиональные экскурсоводы. Они будут проводить экскурсии по лимонарию. Далее гостям покажут представление "Все ли хвостики на месте? или Операция "Новый год" в Ботаническом саду".

По традиции в сказочном шатре в саду ребят будет ожидать Дедушка Мороз. Каждый гость сможет пообщаться с ним, загадать желание, сделать селфи, получить поздравление.

Атмосферу праздника, волшебства и добра дополнят выступления профессиональных артистов, оригинальные постановки, хороводы на свежем воздухе, катание на пони.-0-