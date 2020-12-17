Новогодние торговые площадки в Минске открываются 18 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние торговые площадки в Минске начнут работу 18 декабря и продлятся по 14 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

На Октябрьской площади представят уже знакомую концепцию рождественской ярмарки с 12 стеклянными торговыми павильонами в виде многогранников, похожих на соты. Свои товары предложат павильоны "Белорусские деликатесы", "Шашлычный дом", "Бульбаш", "Мечта сластены", "Здоровый фастфуд" и другие. Елочные игрушки, праздничные сувениры также можно будет приобрести на площадке.

Время их работы: с 18 по 23 декабря с 12.00 до 20.00, 24-30 декабря с 12.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь ярмарка будет открыта до 03.00.

Праздничная торговая площадка у Дворца спорта развернется в деревянных торговых шале, где будет представлен широкий ассортимент новогодних товаров: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Помимо продажи угощений на ярмарках будет организована культурно-развлекательная программа.

Режим работы по будням с 14.00 до 21.00, а в выходные дни с 12.00 до 23.00. В новогоднюю ночь ярмарка будет открыта до 03.00.

В городе организуют праздничные шоу. Театрализованное представление на площади Свободы "Новогодняя карусель" будет проходить с 26 декабря по 2 января в 17.00 и 20.00. А светомузыкальное шоу на Октябрьской площади "Зимний концерт" пройдет 31 декабря с 00.00 до 03.00, а также 1 и 2 января с 18.00 до 21.00.

В Минске праздничный фейерверк в новогоднюю ночь начнется в 01.30. Огневая точка будет размещена в Александровском сквере. Для наблюдения за салютом лучшими точками будут Октябрьская площадь и проспект Независимости.-0-