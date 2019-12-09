Новогодние утренники под открытым небом готовит для гостей Могилевский зоосад

9 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Новогодние утренники под открытым небом будут проходить в Могилевском зоосаде с 15 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского Наталья Тишкова.

"Мы готовим обширную развлекательную программу, - поделилась Наталья Тишкова. С 15 декабря начнут проходить утренники. Это будут театрализованные постановки с костюмами и декорациями. Если позволит погода, организуем катание в настоящих санях. А еще ждем морозов, чтобы залить ледяную горку. Как правило, все новогодние программы проходят в помещениях. Территория нашего зоосада позволяет устроить новогоднюю сказку на свежем воздухе. Кроме этого, у гостей будет возможность познакомиться с жизнью диких животных".

Побывать на мероприятии смогут те, кто оставил коллективную заявку. "Но если гости к нам приедут перед началом утренника, они тоже смогут стать участниками зимней сказки, - отметила Наталья Тишкова. - Для детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, такие утренники будут бесплатными. Также посетить новогодний праздник бесплатно смогут дети-сироты и инвалиды. Мероприятия будут проходить в определенное время, которое для каждой группы будут подбирать индивидуально. Как правило, такие представления проходят в первой половине дня. Остальное время зоосад будет открыт для посетителей".

Роли Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, задействованных в праздничных постановках, исполнят учащиеся агролесотехнического колледжа. "У нас учатся очень активные и инициативные дети. Такие утренники мы проводим не первый год, и каждый раз ребята с радостью откликаются на нашу просьбу, - отметила замдиректора колледжа. - В этом году некоторые сами просили включить их в актерский состав - им очень нравится дарить маленьким гостям зоосада новогоднее настроение и веру в чудеса".

По словам Натальи Тишковой, такие новогодние мероприятия пользуются популярностью не только у жителей региона. В Могилевский зоосад приезжают гости из соседних областей, туристы из России.

Продлятся утренники до 10 января 2020 года.-0-