Новогодний бал для одаренных детей пройдет в Бобруйске 14 декабря

13 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Новогодний бал для одаренных и талантливых детей пройдет в Бобруйске 14 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик.

"Новогодний бал для одаренных и талантливых детей станет одним из первых мероприятий, приуроченных к республиканской акции "Наши дети". В этот раз он состоится 14 декабря во Дворце искусств. В этом году участниками мероприятия станут более 130 детей старше 15 лет", - рассказала она.

Традиционно участниками бала будут отличники учебы, победители олимпиад и творческих конкурсов. Поздравить ребят придет председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, представители структурных подразделений исполкома и общественных объединений города.

В этот же день во Дворце искусств пройдет еще один масштабный праздник. "В нашем городе, в разных школах есть 4 профильных класса. Ребята проходят обучение по направлениям МЧС и Следственного комитета. Есть военно-патриотический класс и правовой направленности. Каждый год в этих школах проходили торжественные мероприятия, где детей посвящали в выбранную профессию, - ребята получали право на ношение специальной формы, которую шьют для каждого класса отдельно. В этом году мы решили объединить это посвящение в один большой праздник - его гостями станут более 100 детей", - сказала Виктория Омелюсик.-0-