Новогодний бал собрал талантливую молодежь Брестской области

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Второй областной новогодний бал талантливой молодежи состоялся сегодня в хореографической школе искусств имени В.Н. Погодина в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Чести стать участником торжества удостоились 40 молодых людей. Это лучшие студенты четырех вузов региона, учащиеся областного лицея имени П.М. Машерова, кадетских классов школы №35 Бреста, других учреждений общего среднего образования области. Каждый из них в своем достаточно юном возрасте уже достиг значительных успехов - в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни. Среди них - победители республиканских и областных олимпиад и конкурсов, авторы инновационных проектов.

"У нас зарождается хорошая традиция - мы проводим второй новогодний бал для одаренной молодежи. Здесь действительно собрались лучшие - те, кто будет строить будущее нашего государства, прославлять нашу Брестчину и республику. В стране очень много делается для того, чтобы вы могли самореализоваться, показать все свои таланты, лучшие стороны развития. Уверен, что вы сможете реализовать этот потенциал", - сказал, приветствуя молодежь, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

По давнему бальному этикету праздник открыл торжественный танец-шествие - полонез. Отдавая дань респираторному этикету, пары были в масках. "Жаль, конечно, что она скрывает красоту. Но с другой стороны, я очень рада даже в таких условиях побывать на этом замечательном мероприятии", - поделилась впечатлениями студентка пятого курса Ксения Кнышова.

Среди танцующих можно было увидеть и почетных гостей бала - ректора технического университета Александра Бахановича, директора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григория Бысюка, заместителя военного комиссара области полковника Юрия Самошука.

В программе танцевального вечера также были вальс, падекатр, падеграс, полночная кадриль. "Танцы сложные, поэтому ребята почти полгода репетировали у себя на местах. Весь репетиционный процесс в режиме онлайн вела директор хореографической школы, а накануне состоялись две сводные репетиции", - рассказала замначальника управления социальной и воспитательной работы - начальник отдела главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

В завершение вечера все его участники получили новогодние подарки. Не исключено, что в следующем году местом проведения областного новогоднего бала талантливой молодежи станет восстановленный Коссовский дворец.-0-