Новогодний благотворительный бал для минских школьников пройдет 30 декабря

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний благотворительный бал для лучших минских школьников пройдет 30 декабря, сообщила журналистам начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Столица, как и все регионы, будет проводить новогодние благотворительные мероприятия. Естественно, очень важно для столичных учреждений образования сформировать делегации для участия в республиканских мероприятиях, но и ответственно то, что Минск принимает участников республиканских мероприятий. Важно обеспечить достойные, комфортные условия пребывания, чтобы ребятам хотелось вернуться в наш замечательный город, - рассказала Анна Рысевец. - Новогодний благотворительный бал для детей, достигших высоких результатов в учебной, общественной деятельности, у нас запланирован 30 декабря на базе Дворца детей и молодежи. И, конечно же, фееричное представление предусмотрено 29 декабря в Белорусском государственном цирке".

Начальник отдела подчеркнула, что акция "Наши дети" - время не только замечательных мероприятий, но и добрых дел. "И вот такие добрые дела для детей со всей страны начнутся 12 декабря - в малом зале Дворца Республики пройдет благотворительный праздник, который готовит Департамент по гуманитарной деятельности. Воспитанники интернатных учреждений, приемных, опекунских семей примут участие в концерте "Мир добра", - отметила она. - Очень важно, чтобы в период акции ни один ребенок не остался без внимания. Благотворительные мероприятия пройдут в каждом учреждении образования. В рамках решения Мингорисполкома более 56 тыс. сладких подарков будет передано в учреждения образования, которые будут вручены детям льготных категорий в преддверии Нового года".

В благотворительные мероприятия традиционно включатся волонтерские отряды. "У нас всегда в рамках акции "Наши дети" идет акция "Дети - детям", когда организуются поздравления детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, которые в силу обстоятельств находятся в учреждениях здравоохранения и которым особенно нужно в этот период внимание", - добавила Анна Рысевец.

Масштабная благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-