Новогодний экспресс будет курсировать по детской железной дороге до 7 января

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодний экспресс будет курсировать по детской железной дороге в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Первый в нынешнем праздничном сезоне поезд отправился по детской железной дороге имени К.С. Заслонова сегодня в 12.40. Состав будет курсировать по 7 января. Он совершит по три рейса 26 и 27 декабря, а также 1 января, и по четыре рейса 25, 28, 29 декабря и 2, 5, 6, 7 января.

В нынешнем праздничном сезоне детская железная дорога совместно с Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников на станции Сосновый Бор организует театрализованное представление "В гости к Деду Морозу". Дети встретятся со сказочными героями, героями популярных мультфильмов, Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в новогодних конкурсах и играх.

27 декабря, в день рождения Белорусской железной дороги, для юных пассажиров новогоднего экспресса будет организована познавательная викторина, посвященная белорусской магистрали. В ней смогут принять участие все желающие.-0-