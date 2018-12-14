Новогодний экспресс начнет курсировать по детской железной дороге 22 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога им. К.С. Заслонова 22 декабря открывает проект "Новогодний экспресс", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Первый в нынешнем сезоне поезд, управляемый юными железнодорожниками, отправится с перрона станции Заслоново 22 декабря в 11.00. Праздничный состав будет курсировать по 7 января.

Пассажирам обещают незабываемое путешествие по декабрьскому лесу. На станции Сосновый Бор будет организовано театрализованное представление, подготовленное столичным Дворцом культуры и спорта железнодорожников. Дети встретятся со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в новогодних конкурсах и играх.

Билеты на "Новогодний экспресс" уже поступили в продажу. Их можно приобрести на станции Заслоново Детской железной дороги (Проспект Независимости, 86). Стоимость билета составляет Br17.

В БЖД напомнили, что сегодня со станции Минск-Пассажирский отправится первый новогодний экспресс в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще. Праздничный поезд из купейных вагонов будет доставлять туристов в гости к Деду Морозу 21, 23 и 28 декабря текущего года и 2, 4, 6, 11 января 2019 года.

Новогодний состав будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 21:50 и прибывать в Брест в 07:40 утром следующего дня, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах. Там гости проведут целый день. Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они посетят поместье белорусского Деда Мороза, увидят домик Снегурочки, музей подарков "Скарбніца", волшебный колодец и ветряную мельницу, смогут загадать желание на поляне сказок и получить новогодний подарок от самого Деда Мороза. В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.

Обратно в столицу из Бреста новогодний поезд будет отправляться в 17:50, прибытие в Минск - в 22:15. В дороге пассажиров ждут конкурсы от аниматоров.-0-