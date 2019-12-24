Новогодний праздник для особенных детей устроят в Витебске

24 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном дворце детей и молодежи сегодня устроят новогодний праздник для детей с особенностями психофизического развития. Мероприятие станет частью республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

На праздник в Витебск приедут более 90 особенных детей со всех районов области. Для мальчишек и девчонок подготовили новогоднее представление со сказочными персонажами и выступлениями творческих коллективов. В этот день каждый из приглашенных ребят наряду с теплыми поздравлениями получит сладкий подарок и яркие впечатления от спектакля.

Череду новогодних мероприятий в городе продолжит 27 декабря традиционный областной благотворительный праздник в концертном зале "Витебск". Он соберет ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Это победители и лауреаты различных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, активисты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, сироты.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Александра Лукашенко. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-