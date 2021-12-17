Новогодний праздник в поместье Деда Мороза собрал 250 детей со всей Брестской области

17 декабря, Каменецкий район /Корр. БЕЛТА/. Новогодний праздник собрал сегодня в усадьбе Деда Мороза в Беловежской пуще 250 детей со всей Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Областную новогоднюю елку в Беловежской пуще провели впервые. Приглашения на праздник получили одаренные и активные учащиеся, ребята из многодетных семей, дети-сироты. Несмотря на не совсем зимнюю погоду, школьники с энтузиазмом водили хороводы, играли и пели песни, пообщались с Дедом Морозом и загадали заветные желания. Конечно, каждый ребенок получил новогодний подарок. Побывав в поместье Деда Мороза, ребята могли подкрепиться пущанскими угощениями и погулять по другим уголкам национального парка.

С наступающими Рождеством и Новым годом ребят поздравил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. "Дети - наше будущее. Новогодним традициям уже много-много лет. Для нас, взрослых, священная обязанность сделать так, чтобы сбылись мечты, ночные грезы, написанное в письме Деду Морозу, - подчеркнул губернатор. - Нам принципиально подарить счастье. Мы впервые организовали областную елку здесь, чтобы дети даже из отдаленных районов смогли побывать в Беловежской пуще, где живет белорусский Дед Мороз".

Журналисты попытались разузнать у Юрия Шулейко и о его новогоднем желании. "О желаниях, вообще-то, не говорят. Но могу сказать открыто - пожелал бы всем здоровья. Все остальное получится", - ответил председатель облисполкома. Также он рассказал, что планы Брестской области на 2022 год практически сверстаны. "Будем заниматься экономикой, здравоохранением, строить школы и детские сады, продолжим строить и ремонтировать дороги. Очень много планов амбициозных. Несмотря на непростую политическую ситуацию, думаю, в нашей стране и Брестской области все будет хорошо", - добавил он.

Журналисты поинтересовались у пущанского Деда Мороза, какие желания загадывают дети. "В первую очередь они хотят быть счастливыми. Это главное желание. Талантливые дети хотят быть еще и популярными. Потому что слава дает возможность получить обратную связь и энергию от творчества. Это как эффект Деда Мороза: чем больше радости мне удается подарить в новогоднюю ночь, тем ее больше возвращается в мое поместье", - заметил хозяин сказочного поместья. В Новом году он пожелал детям крепкого здоровья. "Нам так хочется, чтобы они никогда не болели и не плакали. Будьте здоровы и счастливы", - сказал Дед Мороз.

Всего в Брестской области в акции "Наши дети" поучаствуют более 200 тыс. мальчиков и девочек.-0-