Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал пройдет в Минске 23 декабря

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Новогодний республиканский суворовско-кадетский бал пройдет 23 декабя во Дворце спорта "Уручье", сообщили БЕЛТА в Минобороны.

На бал приедут воспитанники кадетских училищ страны, специализированных лицеев МВД и МЧС и Минского суворовского военного училища. В программе - "Венский вальс", "Фигурный вальс", "Русский лирический", "Бальная полька", "Полонез", "Падеграс", "Падеспань", "Кадриль".

Бал начнется в 16.00 и продлится до 18.00.-0-