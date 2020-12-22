Новогодний утренник и подарки - акция "Наши дети" прошла в Шкловской школе-интернате

22 декабря, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" прошла сегодня в Шкловской специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушениями зрения, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить ребят в том числе приехал и председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

"В нашей стране и области в частности стало доброй традицией в преддверии Нового года посещать учреждения образования и поздравлять детей с наступающими праздниками в рамках акции "Наши дети". Детям нужно оказывать максимум внимания, чтобы правильно воспитать, помочь определить цели на будущее. В эти предновогодние дни ни один ребенок не должен остаться без внимания со стороны государства, - сказал Леонид Заяц. - Сегодня мы посетили специализированную школу-интернат в Шклове. Здесь учатся детки с нарушениями зрения. Мы увидели достойную школу с хорошей материально-технической базой, где работают воспитатели и преподаватели с большим сердцем, которые заменили некоторым деткам родителей. Мы увидели красивые новогодние поделки, которые дети делали вместе со взрослыми, увидели творческие номера. Очень приятно смотреть на талантливых ребят, которые в будущем станут опорой Беларуси".

Для детей и гостей в школе-интернате подготовили представление "Новогодние приключения в сказочном лесу". "Спасибо вам, ребята, за возможность окунуться в детство. Хочу пожелать вам успехов в учебе, найти в жизни свой путь, быть нужными и любимыми. А мы будем вами гордиться и восхищаться. Впитывайте знания, которые дают вам учителя. Все это понадобится вам в будущем. У нас с вами есть возможность мечтать и загадывать желания. И если очень верить - все мечты сбудутся. А мы, взрослые, поможем вам", - поздравил детей губернатор.

Как рассказала директор учреждения образования Инга Александрова, сейчас в школе-интернате обучаются 85 детей с нарушениями зрения и незрячие из Могилевской и Витебской областей. Здесь работает и дошкольная группа. "Какими бы ни были внешние обстоятельства, детей нельзя лишать праздника. И мы постарались организовать этот новогодний утренник для деток, проживающих в нашем интернате, - рассказала она. - Приятно, что в нашем государстве так много внимания оказывается детям и сиротам, тем, кто обучается в специализированных учреждениях образования".

В школе-интернате созданы условия не только для качественного образования, но и для развития и дальнейшей социализации ребят. "У нас обучаются детки с 1-го по 11-й класс, те, кому сложно учиться в обычной школе. Здесь созданы все условия для получения качественного образования и развития: специализированные классы, безбарьерная среда, педагоги соответствующей квалификации, - рассказала Инга Александрова. - Наши дети после окончания школы-интерната поступают в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Они хорошо социализированы и не чувствуют себя ущемленными в обществе".

Дети в школе осваивают современные информационные технологии. По словам директора, материально-техническая база и методики преподавания всегда находятся в динамике. "Мы стараемся развиваться, вносить в учебные занятия что-то новое. Из новинок этого года - дистанционное обучение. Оно построено так, что даже у незрячих детей не возникает проблем с учебой", - подчеркнула Инга Александрова.

Поздравить учащихся школы-интерната приехали представители облисполкома и спонсоры. Они подарили детям сладкие подарки, а школе - необходимое оборудование для кухни и кабинета химии. В ответ гости получили новогодние поделки, которые дети сделали вместе с педагогами.

Учащаяся 3-го класса Варвара Пчелкина на новогоднем празднике была Мальвиной. Девочка рассказала, что очень любит Новый год и ждет, что Дедушка Мороз исполнит ее желание. "Я люблю учиться и у меня хорошие оценки. Написала письмо Дедушке Морозу, верю, что он обязательно исполнит мою мечту, - рассказала девочка. - А всем детям хочется пожелать здоровья, хороших оценок, чтобы хорошо себя вели и слушались родителей. И пусть у всех взрослых и детей исполнятся их заветные мечты".-0-

Фото Олега Фойницкого