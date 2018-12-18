Новогодняя акция "Подари улыбку детям!" стартовала в Минске по-звездному

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по образованию Мингорисполкома дал старт новогодним благотворительным мероприятиям в системе образования столицы под общим девизом "Подари улыбку детям!". Первое событие акции прошло в Минском планетарии, передает корреспондент БЕЛТА.

Полсотни детей из всех районов Минска сегодня ждала необычная встреча у колеса обозрения в парке культуры им. М.Горького, откуда началось удивительное путешествие со сказочными персонажами к планетарию - на праздник "Новый год среди Лунных Облаков".

Сразу после новогодних позывных трубача на башне астронома и приветственной песни юных артистов дворца детей и молодежи гости закружились в снежных хороводах с Дедом Морозом и Снегурочкой и космических загадках, отгадки на которые стали пропуском в зал. Здесь их ждали мастер-классы, на которых мастерицы (волшебницы, не иначе) всего за пять минут каждого могли научить изготовлению ажурных снежинок, елочек или других сувениров из кожи, бисера, а также оригинальных открыток.

Те, кому хендмейд не столь интересен, знакомились с созвездиями северного полушария, фотографиями звезд и туманностей Андрея Иоды. А совсем скоро у всех появилась возможность стать еще ближе к космосу - в звездном зале планетария. Его работники подготовили не просто купольное шоу. Оригинальная светомузыкальная увертюра, новогодние буги-вуги и даже цирковой номер - все это позволило ребятам осознать, что изучать звезды и планеты можно очень весело.

"Комитет уже девятый год организует мероприятия, которые являются частью новогодней благотворительной акции "Наши дети". С помощью чудесных артистов и творческих коллективов из системы дополнительного образования устраиваем праздники для ребят из многодетных семей, детских домов и некоторых интернатов. Мероприятия проходят в учреждениях социокультурной сферы, дворце детей и молодежи, также навещаем детей в учреждениях здравоохранения. Если врачи разрешают, заходим в палаты, чтобы скрасить больничные будни маленьких пациентов, чтобы самый любимый сказочный праздник - Новый год - для них был радостным и по-настоящему волшебным", - отметила заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

Акция только начинается, и ее участников наверняка ждут не только сладкие подарки и интересные встречи, но и удивительные открытия.-0-