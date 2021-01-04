4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя елка в Минске вошла в топ-5 самых высоких в СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа высоты главных елок, установленных в столицах стран СНГ для празднования нового, 2021 года. Так, в топ-5 вошли: Ашхабад (41 м), Ташкент (36 м), Минск( 30 м), Нур-Султан (25 м) и Бишкек (25 м).

Главная елка России 2021 года - это живая ель высотой 25 м на Соборной площади Кремля в Москве. В большинстве российских городов были установлены искусственные елки, среди которых самая высокая - в Красноярске высотой 55 м, как и в 2020 году.-0-