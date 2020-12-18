Новогодняя ярмарка местных мастеров открылась в ратуше Витебска

18 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-ярмарка ремесленных изделий "Новогодние подарки" открылась сегодня в ратуше Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

Свои работы представили художники, дизайнеры, ремесленники. Большинство из них - постоянные участники ярмарок в стране и за рубежом. Авторская керамика, стильные украшения, безопасные игрушки из экоматериалов, пряники и мыло ручной работы, дизайнерские открытки и роспись по стеклу - можно найти подарок для близких на любой вкус.

Директор областного краеведческого музея Татьяна Старинская отметила, что один из залов музея решили отдать ярмарке, чтобы пробудить город и создать предпраздничную атмосферу. "Ратуша - центральное место, здесь часто проходят люди, встречаются. Посетив музей, они смогут отдохнуть, прогуляться по выставкам, выпить чая или кофе", - отметила она.

Во время ярмарки состоятся мастер-классы. Каждый сможет расписать пряник или сделать особенный подарок из бумаги своими руками.

Выставку-ярмарку дополнили новогодние открытки 1950-1980-х годов из фондов краеведческого музея. Также здесь есть фотозона, кофейня.

Музейное пространство изобилует хендмейдом от разных мастеров. В их числе сестры-близняшки Ольга и Анна Ивановы. "По образованию мы юристы, в душе - художники. Принесли в ратушу витражную роспись по стеклу, которой занимаемся с 2011 года. Расписываем французской и итальянской краской", - рассказали девушки.

Выставка-ярмарка будет работать по 10 января 2021 года с 11.00 до 20.00. Выходной - понедельник.-0-