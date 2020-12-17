Новогодняя ярмарка откроется 19 декабря на МТЗ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод 19 декабря откроет на призаводской площади "Кiрмаш святочнага настрою". Гостями праздника станут торговые организации Витебской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Организовывать праздничную торговлю в предновогодние и рождественские дни - добрая традиция Минского тракторного завода. Мы всегда наряжаем елку на призаводской площади, украшаем сквер, устанавливаем домики, где наши сотрудники и жители города могут купить сувениры, продукты питания собственного производства, глинтвейн, кстати, приготовленный по особому рецепту", - рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "МТЗ" Тарас Мурог.

По его словам, в этом году специально для участия в ярмарке МТЗ в столицу приедут предприятия Витебщины, в том числе Поставский молочный завод, Витебский мясокомбинат, Верхнедвинский маслосырзавод, Полоцкий молочный и Оршанский мясоконсервный комбинаты.

"Главная наша задача - создать праздничное настроение. Мы понимаем, что год был непростой, но предновогодние и рождественские праздники любят практически все. А поскольку эпидемиологическую ситуацию пока нельзя назвать благополучной, общение на свежем воздухе сейчас - самый правильный вариант. Мы приглашаем всех на праздник. Будет вкусно, весело, музыкально. И не без сюрпризов", - отметил Тарас Мурог.

Торговые точки Комбината общественного питания МТЗ и организаций Витебской области будут работать с 11.00 до 18.00 19 декабря и с 9.00 до 13.00 20 декабря. Также "Кiрмаш святочнага настрою" будет открыт 15-24, 28-31 декабря 2020 года и 11-15 января 2021 года.-0-