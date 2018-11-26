Новогодняя ярмарка в центре Гродно начнет работу с 15 декабря

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ярмарка в центре Гродно начнет работу на площади Ленина с 15 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

В преддверии Рождества и Нового года в регионе запланировано проведение праздничных ярмарок. "На самой крупной ярмарке в центре города разместятся нестационарные торговые объекты по продаже кулинарной продукции, праздничных товаров", - рассказали в управлении торговли и услуг. Традиционно на площади появятся аттракционы, другие возможности для развлечений. Будет организовано музыкальное сопровождение. Ярмарка будет открыта до старого Нового года.

Уже начался сезон праздничной торговли и в магазинах области. Увеличивается количество елочных игрушек, гирлянд, новогодних украшений, карнавальных костюмов, искусственных елей.

"Расширен ассортимент сладких подарков. Например, подарков белорусского производства в торговых объектах от 10 до 20 разновидностей: от Br4,25 (за 300 г) до Br36 (за 2 кг). Торговые объекты также готовы предложить услуги по самостоятельному формированию новогодних подарков как по предварительным заявкам, так и по факту", - отметили в управлении торговли и услуг. Достаточно в магазинах и шампанского.

С 18 декабря во всех районах области начнут работать елочные базары. Их количество по сравнению с прошлым годом не изменилось: планируется, что новогодних красавиц будут реализовывать на более чем 150 базарах. Они разместятся в привычных местах: неподалеку от домов, крупных торговых объектов. В Гродно два елочных базара переедут - один переместится с проспекта Космонавтов на улицу Щорса, второй от Дома профсоюзов переедет к ТЦ Old City.-0-