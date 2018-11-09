Новополоцкий музыкальный колледж отметит 50-летие большим концертом

9 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Большим концертом "Партитура длиною в полвека" отметит сегодня свое 50-летие Новополоцкий государственный музыкальный колледж, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности директора учреждения образования Наталья Молисова.

Торжество пройдет в городском Центре культуры и соберет нынешних преподавателей, ветеранов педагогического труда и многих любителей классической музыки. В концерте примут участие коллективы колледжа и его именитые выпускники. "На сцене представит шоу барабанщиков Сергей Шептунов, выступит солистка эстрадного оркестра Михаила Финберга Анастасия Рачицкая, преподаватели Белорусской государственной академии музыки Надежда Рудько и Виктория Малютина, а также лауреат международных конкурсов Арсений Садыков. Свое мастерство продемонстрируют выпускница и бывший педагог, которые приедут из Франции и США. Всего в программе вечера классическая музыка около 20 коллективов и исполнителей", - рассказала Наталья Молисова.

Во время торжества представители Министерства культуры и Витебского облисполкома будут чествовать ветеранов, которые стояли у истоков создания колледжа и его развития.

Новополоцкое музыкальное училище основано в 1968 году. С 2009-го учреждение переименовали в государственный музколледж. В настоящее время в нем преподают 77 педагогов, постигают музыкальное искусство 168 учащихся. Учреждение образования готовит учителей, артистов оркестра и ансамбля, руководителей творческих коллективов, концертмейстеров. Набирают абитуриентов по трем специальностям: "дирижирование", "инструментальное исполнительство" и "музыковедение".-0-