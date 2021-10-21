21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую экотропу откроют в столичном Ленинском районе к следующей осени, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор зеленстроя района Михаил Попов.

"На данный момент в Ленинском районе три экологических тропы, популярных среди людей разного возраста, недавно мы начали делать новый маршрут. Он начинается за Червенским рынком по пер.Маяковского и идет в сторону железнодорожной станции "Лошица", проходя через зеленый массив и пешеходный мостик через реку Лошицу. Частично уложены плиты в местах подтопления, другие участки покроем асфальтогранулятом. Отремонтируем мост, установим скамейки, стенды с информацией о флоре и фауне местности. Малые архитектурные формы изготовят из природных материалов для экологичности и экономии бюджета. Полностью завершить обустройство экологической тропы планируем к осени 2022 года. Возможно, сделаем чуть раньше", - рассказал Михаил Попов.

Работы возле реки Лошицы проводят аккуратно, чтобы не навредить природе. За состоянием данного участка постоянно следят, приводят его в порядок. В прошлом году специалисты зеленого хозяйства убрали прибрежную территорию от мусора и дикорастущих кустарников, а в этом проводят механическую очистку реки. "По причине того, что река расположена в городе, приходится доставать достаточно много бытового мусора, часто встречаются шины. Все это извлекаем, чтобы очистить место и избежать подтоплений близлежащих территорий", - подчеркнул директор зеленстроя.

В этом году в Минске появились 10 экотроп. Количество оборудованных познавательных маршрутов, которые проходят через экологические системы и памятники природы, в столице будет увеличиваться.-0-