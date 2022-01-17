Новую котельную на местных видах топлива запустили в Щучине

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Котельная на местных видах топлива введена в эксплуатацию в Щучине. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

"Новая котельная позволит снизить эксплуатационные затраты на теплоснабжение города за счет замещения импортируемого природного газа местными видами топлива", - отметили в управлении.

Кроме того, новый объект позволяет вывести из эксплуатации неэффективное оборудование в котельной по ул. Советской. На новый энергоисточник также предусмотрено переключение тепловой нагрузки от котельной по ул. Кирова и частично от котельной по ул. 17 Сентября.

Топливом для новой котельной выступают древесная щепа и природный газ. Доставляет топливо в котельную специальный автомобиль - щеповоз, который разгружает щепу непосредственно в накопители механизированной топливоподачи котлов.

"Реализация данного проекта позволит ежегодно замещать потребление импортируемого природного газа и увеличивать использование местных видов топлива в объеме порядка 7,5 тыс. тут. Также снижена себестоимость 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии с Br105,6 до Br75,2, с учетом потерь в тепловых сетях", - рассказали в управлении.

В котельной установлены автоматизированные водогрейные котлы. В том числе два твердотопливных котла с механизированными топками номинальной теплопроизводительностью 6 МВт каждый. К ним в комплекте установлен мокрый золоуловитель с утилизацией тепла дымовых газов. Он предназначен для повышения эффективности котельной установки и доочистки дымовых газов от взвешенных частиц. Также в котельной установлены два газовых жаротрубных котла.

Реализация проекта производилась за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития, предоставленных Гродненскому облисполкому.-0-

Фото пресс-службы Департамента по энергоэффективности