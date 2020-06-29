Новую ледовую арену в Витебске начнут строить в сентябре

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Строительство закрытой ледовой тренировочной арены в Витебске планируют начать в сентябре, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный инженер проекта ЧП "Квант-Проект" Маргарита Мацкевич.

Заказчик - белорусско-чешское ООО "Айс Ринг Технолоджи", которое создано для организации в Витебске профессиональной школы фигурного катания с применением передовых методик и технологий подготовки спортсменов. Предусмотрено и возведение многофункционального спортивно-тренировочного комплекса. Инвестиции в строительство составят Br4,5 млн.

Арена разместится рядом с действующим Ледовым дворцом спорта и будет представлять собой арочное сооружение из алюмоцинка, обладающего уникальными антикоррозионными свойствами и долговечностью. Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции пройдет до 17 июля. После завершения проектирования предстоит до конца 2020 года подготовить площадку под конструкцию. Ее возведение, монтаж технологического оборудования и благоустройство территории должны завершиться к третьему кварталу 2021-го, когда объект планируется ввести в эксплуатацию.

Общая площадь одноэтажного сооружения составит почти 3,6 тыс. кв.м, в том числе ледовой площадки - 1,8 тыс. кв.м. Объект будет соответствовать требованиям международных федераций фигурного катания и хоккея на льду, одновременно на арене смогут заниматься до 60 спортсменов. Кроме того, комплексом смогут воспользоваться представители других ледовых видов спорта. Также будут проводиться массовые катания для детей и взрослых: в этом случае площадка сможет вместить одновременно до 180 любителей активного образа жизни.

Оригинальность проекта, помимо эргономичных конструктивных решений, в использовании инновационного оборудования производства льда, которое не имеет аналогов в Беларуси. Комплексная интегрированная система чешского производства энергоэффективная и экологически рациональная. Это позволит оптимизировать эксплуатационные расходы энергоемкого объекта, в частности, за счет использования энергии таяния льда на нужды теплоснабжения, пояснила Маргарита Мацкевич. Благодаря этому арена будет работать в автономном режиме, не подключаясь в городской сети теплоснабжения. Все технологические процессы будут автоматизированы, чешский партнер готов обучить специалистов, которые займутся обслуживанием оборудования.

В здании предусмотрены тренерская, шесть оборудованных раздевалок, хореографический и тренажерный залы, административные помещения, в том числе для ассоциации "Федерация фигурного катания на коньках Витебской области", другие сервисные объекты. В комплексе не будет трибун для зрителей - только небольшой балкон для тренерско-преподавательского состава.-0-