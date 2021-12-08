Новую модульную погранзаставу открыли в Малоритском районе на границе с Украиной

До обустройства новой заставы военнослужащие дислоцировались в комендатуре "Малорита". Теперь же "Орехово"- первое модульное подразделение Брестской погрангруппы. Административные, жилые и хозяйственные помещения расположены в компактных модулях. Такой подход экономит время и финансы, но не сказывается на качестве выполнения задач и комфорте пограничников. Кроме того, модульные заставы, если потребуется, можно оперативно перемещать с одного участка границы на другой.

Александр Вольфович отметил: открытие такой заставы будет способствовать повышению безопасности на границе. "Обстановка в мире сейчас непростая, появляются новые вызовы. Прежде всего речь о региональной нестабильности - гибридные войны (в том числе информационные), киберпреступления, борьба с нелегальной миграцией и другие преступления, которые влияют на безопасность. К сожалению, Беларусь тоже подвержена этим вызовам и рискам. Защита страны начинается с защиты государственной границы, поэтому вопросы погранбезопасности стоят во главе угла. Государство, руководство Пограничного комитета обеспечению и созданию современнейшей инфраструктуры на границе уделяют самое серьезное внимание", - подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.

Александр Вольфович

С новосельем пограничников поздравил и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. "Граница - священный оплот нашей страны. Особенно остро это понимают жители Брестского региона, помня о событиях начала Великой Отечественной войны и подвиге пограничников. Безопасность - самое главное для государства. Без мира жить нельзя", - сказал губернатор. Пограничникам-новоселам он вручил сертификат на приобретение коммунальной техники.

Под охраной пограничников "Орехово" находится более 30 км сухопутной границы с Украиной. На участке расположен межгосударственный автодорожный пункт пропуска "Олтуш". Для надежной охраны рубежа пограничники оснащены современными техническими средствами. Например, работает волоконно-оптическая сигнализационная система "Ворон". Она помогает моментально узнавать о причинах сработки: погода, дикие животные или настоящий нарушитель. Также на заставе развернут программно-аппаратный комплекс MotoTRBO, который обеспечивает подразделение цифровой радиосвязью с отображением информации на электронно-цифровой карте.

К слову, до конца года на границе с Украиной планируют открыть еще две реконструированные погранзаставы на участке Гомельской пограничной группы.-0-

Фото Вадима Якубёнка