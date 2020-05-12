Новую музейную экспозицию об истории Минска презентуют в Раковском предместье

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Раковском предместье в этом году планируют открыть музейную экспозицию, посвященную истории Минска в советский период. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного комитета Наталья Смольская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В данный момент ведутся реставрационные работы в Раковском предместье. Уже в этом году планируется открыть объект по адресу ул.Раковская, 17. В этом здании расположится музейная экспозиция, посвященная истории Минска в советский период. Если все пойдет по плану, то ко Дню города экспозиция должна открыться и здание будет доступно для посещения", - сказала Наталья Смольская.

Сейчас на территории Раковского предместья ведутся как строительные, так и проектные работы. "На несколько зданий дано разрешение Министерства культуры на проведение проектных работ. Завершены работы по адресам ул.Раковская, 17, 24, 26", - отметила представитель Мингорисполкома.-0-