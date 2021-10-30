Новую партию китайской вакцины от COVID-19 в Бресте ожидают в начале ноября

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новую партию вакцины китайского производства Vero Cell против COVID-19 планируют доставить в Брест в начале ноября. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть потребность в вакцине китайского производства. В понедельник ожидаем ее поступление. Темпы вакцинации выйдут на достаточно высокий уровень - 1-1,5 тыс. человек ежедневно. Не будем отказываться от того, чтобы убеждать брестчан в необходимости прививаться против коронавируса", - подчеркнул Александр Рогачук.

По последним данным, в Бресте и Брестском районе хотя бы один компонент вакцины получили 20% жителей.

В лечении больных коронавирусом важна кислородная поддержка - в больницах Бреста модернизируют системы подачи кислорода. "Проблем по кислороду нет. Провели техническое перевооружение в городской больнице №1. Сейчас начаты работы по дооснащению кислородных точек в центральной городской больнице. Вопрос находится на особом контроле", - сказал председатель горисполкома. В ЦГБ планируют поставить кислородный газификатор на 10 т. После модернизации системы подачи кислорода число кислородных точек увеличится с 220 до 450.-0-