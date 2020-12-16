Новую погранзаставу "Ольманы" открыли на границе с Украиной

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня торжественно открылась пограничная застава "Ольманы" Пинского пограничного отряда, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В церемонии приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, военнослужащие пограничного отряда.

Как отметил Анатолий Лаппо, органы пограничной службы в тесном взаимодействии с другими ведомствами решают целый комплекс задач по обеспечению пограничной безопасности страны. "При этом особое внимание уделяется обустройству государственной границы, ее инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию пограничной инфраструктуры", - сказал он.

Решением Столинского райисполкома в ведение пограничников было передано здание бывшего детского сада в населенном пункте Ольманы, в которое после реконструкции вдохнули новую жизнь. Кроме того, благодаря местной власти выделены два дома для проживания семей военнослужащих.

В двухэтажном корпусе погранзаставы созданы условия для комфортного размещения и эффективного выполнения пограничниками служебных задач. В здании установлена современная бытовая техника и удобная мебель. На территории заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак, а для занятий с военнослужащими созданы городок пограничной службы и спортивные объекты.

У пограничного ведомства уже есть опыт реконструкции сооружений под объекты пограничной инфраструктуры. Это позволяет при соответствующем качестве значительно сократить затраты средств, времени и сил.

Ранее погранзастава размещалась в рабочем поселке Речица, а это несколько десятков километров от нынешнего ее местонахождения. В настоящее время подразделение располагается в непосредственной близости от белорусско-украинской границы. Под контролем заставы находится участок протяженностью более 26 км, почти третья часть которого заболочена и труднопроходима. Поэтому пограничники заставы "Ольманы" используют снегоболотоходы "Шерп" и "Роса".

Учитывая особенности местности, на данном участке границы не встретишь привычных технических средств охраны с контрольно-следовой полосой, оградительным забором и интеллектуальной сигнализационной системой. Однако в охране рубежей здесь активно применяются сигнализационные комплексы сейсмического типа, фотоловушки и тепловизоры. Вся информация с технических средств поступает дежурному по заставе, что позволяет оперативно действовать при нарушении пограничного законодательства. Это дает возможность наблюдать за охраняемым участком границы, прилегающей к нему местностью в любое время суток, а также позволяет контролировать удаленные и заболоченные места.

В перспективе на белорусско-украинском участке границы планируется увеличить число автономных технических средств охраны, что позволит дистанционно контролировать свыше 100 км, в том числе на территории Республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота".

Открытием заставы "Ольманы" Пинский пограничный отряд завершил комплекс мероприятий по выставлению подразделений непосредственно на государственной границе. В дальнейшем предстоит совершенствовать инфраструктуру в других подразделениях.-0-