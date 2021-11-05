Новую популяцию белой пихты обнаружили в Беловежской пуще

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще обнаружено новое место произрастания белой пихты. Такая информация размещена на сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

Открытие было сделано во время полевых исследований в северной части парка. Несколько достаточно крупных деревьев пихты стояли посреди лиственного леса, который вырос на месте сплошной рубки, проведенной в межвоенный период прошлого столетия. До сих пор каких-либо сведений о наличии этой популяции ни в одном из доступных источников не встречалось.

Для подробной инвентаризации нового места произрастания этого бореального реликтового вида сотрудники научного отдела парка организовали специальный выезд. В результате обследования территории Свислочского лесничества найдено 8 взрослых деревьев пихты, самые внушительные из которых уже достигли высоты более 25 м при толщине ствола за 40 см и перешли в первый ярус древостоя.

"Приблизительная оценка возраста деревьев - 50-60 лет, однако для точной оценки у нескольких деревьев в ближайшее время будут взяты керны. Следов семеношения в этом году на деревьях не найдено, естественное возобновление пихты на данном участке также отсутствует. Происхождение деревьев остается неясным, однако наиболее вероятной является версия об искусственном происхождении", - предполагают в научном отделе.

Пихта белая (в латинском языке Abies alba) - визитная карточка Беловежской пущи. Единственное место ее произрастания, известное в настоящее время в Восточной Европе, расположено в национальном парке в урочище Тисовик. Эта естественная изолированная популяция среднеевропейского горного вида хвойных находится далеко за северо-восточной границей ареала. Место известно уже более 200 лет и многократно исследовалось множеством ученых самых разных стран.

Кроме данной популяции в пуще хорошо известны еще три участка, где растет белая пихта. Эти деревья, высаженные в различное время, - искусственного происхождения. Они также описаны в научной литературе, самому старому из выращенных на этих участках деревьев сейчас около 90 лет.

"Для нас крайне важно установить происхождение найденных деревьев. Сейчас естественная популяция пихты в Беловежской пуще представлена лишь 24 взрослыми деревьями, которые принимают участие в размножении, и множеством молодых экземпляров в составе естественного возобновления. В случае подтверждения сходства генетических параметров выявленных деревьев с аборигенными, найденные экземпляры станут ценным хранилищем местного генофонда пихты. Это позволит в дальнейшем использовать их при проведении работ по сохранению и восстановлению Abies alba в Беларуси", - отметили в научном отделе парка.

В Беларуси пихта белая занесена в Красную книгу и имеет І категорию уязвимости (находится на грани исчезновения).-0-