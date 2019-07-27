Новую пожарную аварийно-спасательную часть открыли в Бресте

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть, которая разместилась у подножия парка Тысячелетия, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство пожарного депо велось по программе подготовки к тысячелетию города, объект включен в госинвестпрограмму. "Важно, чтобы наряду со строительством жилья, учреждений образования возводились такие объекты. В этом растущем микрорайоне Бреста в пожарной части была острая необходимость. Государство изыскало средства на строительство здания и оснащение его современной техникой", - сказал председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович. На возведение ПАСЧ-4 из республиканского бюджета направлено около Br4,3 млн.

На участке ответственности новой пожарной части проживают более 60 тыс. человек, расположены 20 объектов социально-бытового назначения. "Близость пожарной части будет способствовать тому, что спасатели в кратчайшие сроки смогут прибыть к месту происшествия и ликвидировать его. Это очень важно, так как человеческая жизнь - самое дорогое, что у нас есть, - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. - Подразделения МЧС Брестской области достойно выполняют свои задачи. Только в этом году при чрезвычайных ситуациях было спасено 43 человека, 37 единиц автомобильной и другой техники, более 340 зданий и сооружений".

В этом пожарном депо будет нести службу 41 спасатель. На первом этаже располагаются гараж, подсобное помещение, диспетчерская и спортзал, на втором - комнаты для личного состава и рабочие кабинеты. В распоряжении сотрудников пять основных единиц техники (по две автоцистерны и автолестницы и автомобиль быстрого реагирования) и две - вспомогательной.

"Созданы все условия для размещения личного состава, качественной подготовки. Депо оснащено самой современной пожарно-спасательной техникой, причем отечественного производства. По своим характеристикам и функциям она не уступает зарубежным аналогам", - обратил внимание министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.-0-