10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую схему по обращению с отходами разрабатывают в Минске, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы разрабатываем схему по обращению с отходами. Она позволит нам определить правильную логистику, каким образом лучше производить сбор, перевозку, сортировку отходов, какое расположение контейнерных площадок обеспечит максимальное разделение коммунальных отходов", - сообщил Тимофей Кремез.

Помимо этого в Минске обновят данные о морфологическом составе твердых коммунальных отходов: сколько там пластика, стекла, металла, других отходов и как состав отличается в зависимости от времени года. Это нужно сделать к концу 2020 года. Последний раз такие данные обнародовали в 2010 году в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас заключен договор с "Белжилпроектом". По словам Тимофея Кремеза, итоги этой работы помогут определить необходимость сортировки и физико-химические данные отходов. На основе этой информации можно будет установить наиболее эффективный способ утилизации.

По данным ГО "Минское городское жилищное хозяйство", в столице ежегодно образуется свыше 880 тыс. т отходов. "Порядка 500 тыс. т в дальнейшем нужно компостировать, захоронить либо использовать в энергетике, - пояснил Тимофей Кремез. - Сегодня есть несколько сортировочных линий, они позволяют переработать не более 150 тыс. т отходов. Встает вопрос о переработке еще 350 тыс. т. В настоящее время мы думаем, каким образом это сделать".

При этом он уточнил, что в 2020 году строительство мусоросжигательного завода в Минске, скорее всего, не начнется. Сейчас прорабатывается реализация в Минске пилотного проекта по энергетической утилизации твердых бытовых отходов.-0-