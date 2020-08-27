Новую школу откроют 1 сентября в столичном микрорайоне Каменная Горка-3

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднюю школу №52 откроют 1 сентября в минском микрорайоне Каменная Горка-3, сообщает БЕЛТА.

Учреждение образования рассчитано на 1020 мест. По словам директора Оксаны Цуран, на сегодня подано документов практически на 2 тыс. детей, поэтому обучение будет организовано в две смены. В этом году планируется открыть 10 первых классов.

Современный образовательный центр имеет хорошую спортивную базу, которая включает, в частности, бассейн с малой и большой (на 10 м и 25 м) чашами. Его услугами смогут воспользоваться и взрослые. На территории школы оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадка для строевой подготовки.

Школа построена по типовому проекту. Учреждение получило своеобразный облик благодаря красочному оформлению фасада здания. Территория для начальных классов более яркая, динамичная, для старших - консервативная, сдержанная. В столовой, которая рассчитана на 430 мест, создана домашняя атмосфера, чтобы учащиеся чувствовали себя максимально комфортно.

"Мы позаботились и о безопасности наших детей. Электронная пропускная система позволяет обеспечить безопасность в полном объеме. У детей будут электронные карточки - одновременно это платежная система в буфете, читательский билет и проездной в транспорте", - сказала Оксана Цуран.

Оксана Цуран

Педагогический коллектив начали комплектовать с начала года. К подбору кадров подходили очень ответственно и серьезно, тесно работали с Белорусским государственным педагогическим университетом имени Максима Танка, в том числе подыскивали студентов, которые действительно хотят работать в школе. "Могу сказать, что на сегодня нет ни одного равнодушного педагога. Это люди, которые хотят работать в системе, они находятся в постоянном поиске", - сказала директор учреждения. Педагоги будут активно использовать в своей работе информационные технологии, поэтому телевизоры и интерактивные доски - их стандартные рабочие материалы.

Большое внимание в школе планируют уделять профессиональной подготовке молодых кадров. С первого дня откроется школа молодого специалиста. "У нас есть квалифицированные педагоги по каждому предмету, которые будут обучать молодых. Так они смогут пройти мастер-класс не в университете, а уже на практике", - добавила Оксана Цуран.-0-

Фото Андрея Покумейко