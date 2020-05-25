Новую школу откроют к 1 сентября в столичном микрорайоне Каменная Горка-3

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая школа в столичном микрорайоне Каменная Горка-3 по ул. Каменногорская, 114 примет первых учеников 1 сентября. Такую информацию разместила пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Подарок школьникам самого большого района столицы будет готов к 1 сентября. Ожидается, что места за партами займут 1020 учащихся", - рассказали в пресс-службе.

На объекте уже завершены фасадные работы. Все силы сконцентрированы на внутренней отделке. В здании предстоит еще сделать потолки, финишную покраску стен, уложить плитку в бассейне. Затем приступят к расстановке мебели и настройке оборудования.

В школе предусмотрены большой спортивный, гимнастический и хореографический залы, а также бассейн с двумя чашами. На территории оборудована игровая зона для начальных классов. Готов стадион с баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками с прорезиненным покрытием и футбольным полем с натуральным газоном.

Особое внимание уделят озеленению территории. Здесь планируют высадить лиственные и хвойные деревья, кустарники, много цветов.-0-

Фото "Минск-Новости"