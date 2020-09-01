Новую школу открыли в молодом микрорайоне Гомеля

1 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новую школу открыли сегодня в молодом микрорайоне Гомеля. С новосельем и началом учебного года на первой торжественной линейке в СШ №74 учеников и весь коллектив учреждения поздравил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

На двойной праздник сегодня собрались более 2 тыс. человек - школьники, их родители, родственники, наставники, почетные гости, строители.

Геннадий Соловей отметил, что в новой школе комфортабельные ученические классы, рабочие места для преподавателей. "Здесь созданы все условия для гармоничного развития детей", - подчеркнул он.

Губернатор обратил внимание, что школа - это не политическая арена. "Это место, где первоклассники будут учить азбуку, правописание, более старшее поколение учеников будет также получать знания и готовиться к поступлению в средние и высшие учреждения образования", - сказал председатель облисполкома.

Слова благодарности на торжественной линейке прозвучали в адрес педагогов, родителей. Отметил губернатор и качественную работу строителей. "И пусть они доставляли хлопоты жителям микрорайона во время стройки - шумели краны, ездили машины, но все видели, как школа росла, формировалась. Строители достойно справились с поставленной перед ними задачей", - подчеркнул Геннадий Соловей.

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