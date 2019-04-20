Новую школу планируется ввести в Бресте к августу

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте к августу планируют ввести в строй новую среднюю школу, рассчитанную почти на 1,5 тыс. мест. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особенность школы в том, что она будет самой вместительной в области. Но главное - оснастим ее самым современным оборудованием. Она разделена на зоны для младшеклассников и старшеклассников, что удобно и для преподавателей, и самих школьников. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями, - сказал Анатолий Лис. - Уже ведется благоустройство объекта, к августу все отделочные работы, расстановка мебели и другие работы будут закончены. Первого сентября учреждение образования откроем". Стоимость объекта составляет почти Br34 млн.

В школе для изучения иностранного языка обустроят четыре лингафонных кабинета. Предусмотрены отдельные санузлы и раздевалки, вертикальные подъемники для детей-инвалидов. В здании будет несколько спортивных залов, сенсорная комната, два актовых зала. На территории разместятся спортивные площадки, зоны для отдыха и подвижных игр, изучения правил дорожного движения, велопарковка на 36 мест.

Также в текущем году завершится строительство школы-сада на 471 место в Юго-Восточном микрорайоне Бреста, детских садов на 240 мест каждый в Барановичах и Пинске, пристройки спортзала к зданию Видомлянской средней школы в Каменецком районе. Планируется начать реконструкцию детского сада в деревне Скоки Брестского района, строительство многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенным детсадом в Дрогичине.-0-