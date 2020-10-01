Новую школу в Барановичах планируют открыть в 2021 году

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах новую общеобразовательную школу планируют открыть в 2021 году. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по образованию Юрий Просмыцкий перед торжественным мероприятием к Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока все озвученные планы по строительству новых учреждений образования остаются в силе. Строится школа в Барановичах. Надеюсь, в 2021 году она будет введена в эксплуатацию. Планируем работу по Иваново, Столину, Кобрину", - сказал Юрий Просмыцкий. В перспективе в Столине и Кобрине намечено построить школу-сад. Рассматривается возможность начать проектирование детского сада в Иваново.

В частности, в Барановичах школу строят в густонаселенном микрорайоне Боровки. В четырехэтажном здании смогут обучаться более 1 тыс. детей. По проекту в школе помимо учебных классов будут спортивный и тренажерный залы, кабинет ритмики, на улице - стадион, обучающие и игровые площадки.

По словам Юрия Просмыцкого, в Брестской области сформирован предварительный план по строительству учреждений образования до 2025 года. "Мы определились с долгосрочной перспективой. Реализовывать намеченное можно уже сейчас, начав выполнять проектно-изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации. У нас есть определенные планы по Жабинке как городу-спутнику областного центра, пригороду Бреста", - добавил начальник главного управления по образованию.-0-